O processo para abertura de empresas em Garibaldi tem sido 81,5% mais rápido nos últimos anos. O tempo médio de registro de um novo negócio, que era de 20 horas em 2019, caiu para 3,7 horas. O tempo é quase três vezes menor do que a média nacional, que é de 10 horas, segundo dados do Mapa de Empresas do Governo Federal.