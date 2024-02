Castertech, Master e Suspensys, unidades de autopeças da Randoncorp em Caxias do Sul estão com 140 vagas de emprego abertas. Na Castertech, a seleção é para funções de operação de fundição e técnico eletromecânico; na Master, para as áreas de logística, manutenção e manufatura; na Suspensys, há vagas para logística, soldador e operador de máquinas.