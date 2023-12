O grupo Casa Hotéis está oferecendo descontos em unidades da Serra. No Wood Hotel, em Gramado, e no Parador, em Cambará do Sul, o desconto é de 25% e pode ser usado até o dia 22 de dezembro. O mesmo desconto é dado aos os hotéis Casa da Montanha, Wood, Petit e Parador de janeiro a março de 2024 — exceto nos feriados do Carnaval e Páscoa.