O Grupo Brinox está com 38 vagas abertas na unidade de Caxias do Sul. As oportunidades são para: analista da qualidade jr; analista de marketplace e-commerce, analista de PCP jr; analista de processos pleno; assistente administrativo/financeiro, assistente administrativo e de vendas; auxiliar de injetoras; designer gráfico; estágio administrativo; pessoa operadora de carga e descarga; pessoa abastecedora de injetoras; e pessoa técnica de manutenção.