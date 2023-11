Há mais de 15 anos no mercado, a Dalca Brasil, de Bento Gonçalves, acaba de lançar uma novidade que promete facilitar os processos de automação de empresas do país: a locação de robôs. O Dalca RaaS (Robot as a Service, em livre tradução, robô como um serviço) permite que as empresas aluguem equipamentos por um determinado tempo para realizar certas atividades na linha de produção.