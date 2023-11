Em um momento em que os efeitos das mudanças climáticas são sentidos com tanta intensidade, com fortes chuvas no Sul e calor excessivo no resto do país, o bom exemplo da Feira Brasileira de Grafeno da Universidade de Caxias do Sul vem para reforçar que é possível — e necessário e urgente — adotar medidas de preservação ambiental.