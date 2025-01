Frederic Cesa Dias entre leis, laços e lições de vida

Frederic Cesa Dias Leandro Araújo / Divulgação

A coluna mergulha na história de Frederic Cesa Dias, 38 anos, um homem que equilibra com maestria e solidez a carreira jurídica e a leveza das conexões humanas. Advogado mestre em Direito e especialista em Processo Civil, o filho de Adalberto Dias e Regina Maria Dias encontra seu verdadeiro alicerce nas relações que nutre com Caxias do Sul e com o mundo. Casado há 15 anos com Rose Nunes da Silva Susin, ele enfatiza os valores dos laços familiares como o maior tesouro da vida e que tudo o que se propõe a realizar, executa com excelência. Encantado pela convivência com aqueles que ama, Frederic nos mostra que, mais do que desbravar terras estrangeiras – da Suíça à Argentina –, sua maior viagem é o retorno ao lar, onde encontra o que há de mais precioso: amor, simplicidade e o calor de quem o espera.

— Fui eliminando cursos que com certeza não faria, e os que restaram foram Informática, Filosofia, Educação Física, Arquitetura e Direito. Optei pelo que vislumbrei maior possibilidade de realização pessoal e seguindo os passos dos meus pais — explica. Ainda assim, ele guarda o desejo de um dia cursar Filosofia, paixão que reflete sua busca constante por conhecimento — Amo estudar todas as áreas. O aprendizado nunca para — complementa.

Durante a graduação na UCS, viveu momentos importantes. Mas foi a especialização em Direito Ambiental que despertou nele uma visão mais ampla sobre o papel do ser humano em relação à natureza — O homem esquece que é um animal e que o ambiente existe para servi-lo. Vegetariano por ética, Frederic não hesita em criticar a hipocrisia de quem consome carne sem pensar na origem — Poucos teriam coragem de matar o animal que está no prato. É como viver uma ilusão da realidade.

Frederic compartilha uma frase marcante: “O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas”. E que seja bem realizado — Observe como uma pessoa trata aqueles de quem ela não pode obter nenhuma vantagem e saberá do seu caráter. A diferença está nos detalhes — ratifica. Frederic aplica essa premissa tanto em sua profissão quanto na vida pessoal, seja no preparo de um simples café ou na dedicação ao casamento — Se for para começar algo, que seja até o fim — conclui.

Essa determinação também se evidencia em sua prática esportiva. Ao jiu-jitsu e ao judô, Frederic credita seu sucesso — A disciplina que aperfeiçoei com os esportes moldou minha confiança desde jovem. Campeão estadual e sul-brasileiro de natação entre os 11 e 13 anos de idade, reconheço o impacto transformador dessa fase. Aprendi que posso ser o que quiser — afirma.

Ele também é um entusiasta de corridas. Sua experiência na Summer Ultra de 48 km o transformou — A sensação de dizer para nós mesmos: sim, eu fiz algo que não é fácil demonstra o nosso real potencial. Quem corre 10 km pode correr 21 km, e quem corre 21 km pode correr 48 km. Correr é viciante — confessa. Ele ainda destaca a necessidade de superar crenças limitantes — Quando colocamos um objetivo na vida, devemos nos preocupar apenas com o próximo passo. O segredo é simplesmente seguir.

Outro elemento essencial de sua rotina é o yoga. Essa prática é uma forma de reorganizar a mente e o corpo — Meu professor sempre diz: apenas observe. Esse é um mantra para a vida. Precisamos parar de julgar e viver nossa própria verdade. O importante é sermos nossa melhor versão — reflete.

Entre os casos mais marcantes de sua carreira, Frederic destaca a concessão de uma medida protetiva para uma mulher em situação de vulnerabilidade — Quem bate em mulher não é homem — diz, categórico. Em outro episódio, foi contratado por uma empresa que inicialmente seria alvo de cobrança, evidenciando seu profissionalismo e ética — O dono da empresa me falou que eu parecia um super-herói. Talvez por isso o apelido Wolverine, com que se referem a mim, tenha se encaixado tão bem no jiu-jitsu, modalidade na qual ainda pretendo conquistar títulos nos campeonatos em São Paulo, Abu Dhabi e Las Vegas.

Com uma atuação focada no resultado, o advogado polivalente busca causar impacto — Meu prazer não está no valor da causa, mas no reparo que consigo alcançar para aqueles que acreditam no meu ofício — explica. Esse empenho transparece no modo como trata cada processo — O ganho vem naturalmente quando trabalhamos com amor e dedicação.

Além de suas conquistas profissionais, Frederic é um entusiasta das pequenas alegrias da vida. Gosta de viajar, não para ostentar destinos, mas para vivenciar culturas e ampliar perspectivas. Ele acredita que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é essencial para a realização plena — O sucesso não se mede apenas em cifras, mas em sorrisos compartilhados e momentos que tocam a alma.

Frederic Cesa Dias representa a excelência no campo jurídico e inspira pela maneira como encara a vida. Suas palavras, carregadas de força e de humanidade são espelho de sua essência: um profissional apaixonado pelo que faz e, acima de tudo, comprometido com o que realmente importa. Seja na luta pelos direitos, nos tatames do jiu-jitsu ou nas trocas diárias com sua família, Frederic nos lembra que a verdadeira grandeza está nas conexões genuínas que cultivamos ao longo do caminho.





