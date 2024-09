A chef Gabriela Suthoff, comandante da Montaneus Vinhos, promoverá arte e cultura em encontro enogastronômico, sexta-feira, durante jantar pautado na estreia do Menu Confiance, com inspiração nos autênticos sabores do Brasil. A noite, ao redor das mesas do endereço instaurado no Desvio Blauth, contará ainda com a apresentação acústica da artista caxiense Nina Marina, que promete cantar e encantar o grupo de adesão com suas composições autorais.