Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

A designer autoral de couro Ritielle Dal Pizzol, diretora criativa da grife Dominator, de Farroupilha, promoverá um momento de bate-papo e troca de ideias sobre moda e autoestima com a stylist Elisa Kuver e a dermatologista Ana Claudia Dal Magro, dia 11 de julho, às 19h, no Bot Bar, do Pátio da Estação, com as atenções do entertainer Bruno Balbinot. A ocasião, que promete muito networking e mostras de empreendedorismo da ala feminina, levará à passarela nomes de expressão como Fabiana Bressanelli Koch, Patricia Lisboa Corso, Ronya Souto, Caroline Fernandes de Miranda, Gabriela Bossardi e Vanessa Fortes Tonietto. A mesa de doces terá a assinatura conceitual de Luísa Fanti, que virá de Garibaldi para coroar com sabores a esperada noite.