Eduardo Neubarth Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, foi presença por estas plagas, na última sexta-feira, recepcionado com as atenções dos conselheiros da instituição, os médicos caxienses Fernanda Ronchetti e Vinicius Lain ciceronearam Trindade em visitas na Câmara de Vereadores, na Promotoria, na Prefeitura, no Jornal Pioneiro e na 8ª Delegacia de Polícia Regional do Interior. O tour por aqui serviu para a liderança do Cremers estreitar relações com os colegas da área da saúde da Serra gaúcha e intensificar a participação dos profissionais na construção de políticas públicas para o setor. Na hora do almoço, Fernanda Ronchetti acolheu a comitiva, em seu endereço, com menu preparado pelo chef Nelson Rech.