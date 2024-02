A terceira edição da Vindima em Gramado, que se inicia nesta quinta-feira, celebra a colheita da uva e os costumes italianos. A proposta com entrada franca, permanecerá em exibição por 25 dias e conta com a participação de sete vinícolas gramadenses, atrações como a pisa da uva, shows musicais, gastronomia, exposição de produtos e workshops. A Gramadotur, presidida por Rosa Helena Volk, espera receber cerca de 200 mil visitantes. A programação inclui a abertura oficial com Robson Leonardo e o Coro Vozes de Gramado. Já, a Vila do Vinho, instaurada na Praça das Etnias é o centro das festividades. Além das atividades diárias por lá, as vinícolas Casa Seganfredo, Arte Líquida, Benvic, Masotti, Stopassola, Famiglia Lazaretti e a Cantina Zio Pietro oferecem experiências personalizadas. Mesmo com o termômetro assinalando altas temperaturas, a Vindima em Gramado seguirá refrescando ideias e reforçando o vínculo com a italianidade até 3 de março. A realização é da Prefeitura de Gramado, com apoio do Sebrae Agronegócio e Sicredi Pioneira, e colaboração da RBT Internet. Mais detalhes, o leitor pode encontrar no Instagram @vindimaemgramadooficial.