O Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, servirá de cenário, mais uma vez, para a temporada de festas alvissareiras. Neste sábado, o Wine Garden Miolo promoverá a largada para o tradicional Carnavale, edição 2024, que seguirá em ritmo frenético até o dia 12. A função terá gastronomia, drinks, vinhos e espumantes, espaço kids e até o mini SPA Ziel, da especialista em cosméticos AnaKoff, além de passeios em carros antigos. Já à noite, com início às 20h, subirão ao palco as bandas Jazz Express, Samba de Moça e uma performance que homenageará a obra fonográfica de Freddie Mercury. Destaque para o DJ Fábio Moro e a boa música da Etiene e os All Stars.