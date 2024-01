Dieli Borges e Fernando Santini protagonistas de uma jornada de 15 anos de vida a dois, decidiram ratificar o amor, sábado, ao vespertino, com um consagrado ritual de declarações afetivas, troca de juras, alianças e festa. A ocasião emblemática coincidiu com as Bodas de Cristal, celebrada na presença dos filhos Gabriely, Victor e Matheus, tendo como cenários, para concretizar o sonho, os jardins da Vinícola Marco Luigi, em Bento Gonçalves. A solenidade foi pautada pela sensibilidade do celebrante Egui Baldasso, com música entoada ao vivo na voz e nos instrumentos do projeto Tríade, da cantora Paola Delazzeri e de Johnny e Jackson Macedo.