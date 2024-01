A fashion designer caxiense Carla Carlin surfou em ondas gigantes e foi aplaudida durante a apresentação da segunda edição do Summer Celebration da marca que movimentou o sábado, dia 20, em sua pop-up store na praia de Atlântida, com as atenções da mãe, Jacir Marchett Carlin, da mana Fabíola Carlin e das filhas Camila e Aurora Carlin Martini. Para revelar as novidades do Verão 2024, Carla contou com o olhar colaborativo das influenciadoras Madeleine Müller e Leila Loiferman que assinaram a curadoria de estilo dos looks da coleção intitulada Reencontro Primavera-Verão 2024. Já a recepção foi abrilhantada com a presença de Melinha Justo que desfilou suas jóias e semijoias autorais contempladas por nomes como Elisa Kuver, Thais Felippi Biglia e Vanessa Fortes Tonietto. O layout do cenário/instalação teve elementos que acompanham as tendências da temporada e foi concebido pela arquiteta porto-alegrense Karin Moraes. Carla Carlin programa uma reunião com o mesmo charme no Dia Internacional da Mulher, na concept store em Caxias do Sul.