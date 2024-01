A beldade Valentina Rech Varaschin, filha de Ricardo Varaschin e Daniela Salatino Rech Varaschin, foi o centro das atenções de uma festa superbacana, sábado, no endereço de verão dos avós maternos, Luiz Paulo e Marien Rech, com a presença dos paternos, Ebrimino e Maria Lélia Varaschin. Valentina reuniu, à beira-mar da praia de Torres, um expressivo grupo de jovens amigos, promovendo beleza extra por centímetro quadrado. A proposta dos clãs Rech e Varaschin foi uma festa para comemorar o aniversário de Valentina ocorrido em agosto e que, por desencontro de datas, ela optou por comemorar com os amigos no verão. A pauta do encontro foi em clima hawaiiano, durante um sunset que teve a performance do DJ Samuel Antoniazzi, que segurou a pista cheia até a madrugada. O bar de drinks com receitas tropicais servidas em abacaxis, encantou os convivas.