A bela caxiense Surya Salvador Paes, radicada em Florianópolis e dona de um currículo internacional, protagonizou um rasante na terrinha natal para abraçar o pai, Norberto Paes, a mãe, Vera Lúcia Salvador, e de quebra, aproveitou para encontrar amigos na noite do Café de La Musique, onde foi recepcionada por Marcus Mocelin. Surya esteve em Caxias do Sul depois promover um périplo durante um providencial hiato em férias da função como diretora criativa de sua agência de branding e posicionamento de marcas, ao melhor estilo vento em popa velejando por 20 dias pelo paradisíaco arquipélago de Fiji, no Pacífico Sul da Oceania, onde contemplou praias repletas de palmeiras e recifes de corais em águas cristalinas. No último fim de semana, retornou ao Litoral Catarinense onde celebrou a chegada de 2024.