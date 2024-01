A Fenin Fashion Gramado Outono/Inverno 2024, conceituada e referência na indústria de moda, chega a sua 28ª edição. A feira realizada para lojistas de confecção ocorrerá entre os dias 23 e 26 de janeiro, no Serra Park, na Região das Hortênsias. Quem deseja saber quais são as tendências que estarão nas vitrines, já pode colocar a data na agenda. Com 56 edições promovidas no país, em 39 anos de existência, o projeto deste ano ocupará um espaço 35% maior para acomodar as mais de 800 grifes nacionais e internacionais em exposição. Julio e Denis Viana, pai e filho, serão os anfitriões da proposta e prospectam a presença de 20 mil visitantes.