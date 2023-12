O médico farroupilhense Fabio Letti, um dos mais representativos especialistas em geriatria, celebrou ontem, na companhia da família, mais uma data querida com direito a Bodas de Prata na profissão. No histórico de Letti, que atua na Serra gaúcha, inclui curiosidades como a imersão que protagonizou durante a residência no Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, em Verona, na Itália, mesmo período em que integrou a equipe da Cruz Vermelha no cuidado com as vítimas do pós-guerra na Bósnia, estrelas no currículo do aniversariante.