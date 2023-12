Priscila Cappelletti e Bruno Bueri, foram responsáveis pela reunião social mais concorrida da temporada. Os empreendedores, conhecidos pelo sucesso do PortobelloShop Caxias do Sul e Bento Gonçalves e d’A CASA Galeria Brasileira, promoveram mais uma belíssima festividade para apresentar a Galeria.54, que conta com a batuta do gerente e curador, Lucas Martini. Ao vespertino da quinta-feira, 14, foram anfitriões de um receptivo que movimentou os domínios do Bairro Sanvitto e reuniu os mais estrelados arquitetos e designers de interiores para conferir a proposta de itens exclusivos de design mobiliário que evidencia a expressão autoral brasileira. A boa nova, instaurada em um amplo pavilhão é, também, uma disruptura do que há de mais contemporâneo no segmento. Nos 800m², com arquitetura de Lisana Maggioni, são exibidas peças de nomes consagrados como Arthur Casas, Zanini de Zanine, Guto Indio da Costa e José Zanine Caldas, e novidades como o estúdio Mula Preta fundado com muita irreverência por André Gurgel e Felipe Bezerra em 2012, além da reedição do mobiliário original dos anos 1960 de Bernardo Figueiredo, que desenhou móveis para o Palácio Itamaraty, a época à convite de Oscar Niemeyer.