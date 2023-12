Gervásio Correa Costa, linha de frente, em Caxias do Sul, da Livraria Leitura, contou com a parceria do mano dele, Davi Correa Spach, para apresentar a loja de 350m², no Shopping Villagio Caxias. Fundada em 1967, em Belo Horizonte, a Leitura foi uma das pioneiras no país e hoje conta com 99 lojas em 22 estados. Na estreia em solo caxiense, na terça-feira, 19, os irmãos Gervásio e Davi recepcionaram a turma cult ao redor de centenas de títulos com direito a coquetel de ocasião embalado por música ao vivo do instrumentista Beto Scopel. Em tempo: para a coluna eles contaram que projetam uma seção dedicada a produção literária na Serra gaúcha.