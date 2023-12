Os oftalmologistas Mauro Chies e Daniela Leães apresentaram com estilo mais uma parceria profissional. À frente da Clínica Visão Serra, há sete anos, foram anfitriões da estreia da VisãoSmart, quinta-feira, no W Tower. O encontro foi pautado nos avanços da saúde aliada a tecnologia. Para encantar os convivas, Mauro na companhia da mulher, Rita Fonseca, e Daniela com as atenções do marido, Bernardo Bregoli Soares, ofereceram a gastronomia do chef Vicente Perini Filho e a música ao vivo performada por Beto Scopel.