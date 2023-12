A diretoria executiva e social do Recreio da Juventude, Diego Biglia e Vanessa Galli Biglia, Aurélio Marques e Kátia Viçosa Marques seguem ocupando seus respectivos cargos e engatam mais uma gestão a frente do clube. Eles prometem novidades para 2024 e 2025. Depois da temporada das piscinas que movimenta as sedes Guarany e Juventude, abrirão oficialmente a agenda social com o tradicional baile Águas de Março.