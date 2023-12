A diretora criativa da FIG Cool Leather, Jovana Foresti foi festejada, terça-feira, por um expressivo grupo de amigas por conta da comemoração dos seis anos no comando da marca. A reunião social ao redor de Jovana movimentou o endereço da grife conceito nos domínios da Rua Andrade Neves. Nomes femininos de destaque em sociedade foram abraçar a anfitriã e, de quebra, conferiram a coleção 2023/2024 e se deliciaram com um coquetel de ocasião com direito a trilha sonora ao vivo na voz de Laura Dalmás acompanhada pelo músico instrumentista Cristian Sperandir, eles que recentemente retornaram de uma temporada de cinco meses em um cruzeiro marítimo com passagem pelo norte da Europa.