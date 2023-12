O artista plástico Sergio Lopes, que encerra o ano homenageado pela direção da Doceira Stella com seu nome em um criativo bolo que ele mesmo criou, faz mais. Depois de celebrar o Natal em família, viajou ao lado do companheiro, Filipe Maciel, rumo a Lisboa. Por lá, eles brindarão a chegada de 2024 ao lado do filho de Sergio, Caio Lopes, há muito radicado na Itália com a mulher, Bruna Flores e o bebê deles, Daniel Flores Lopes. No dia 2 de janeiro, o jovem casal e o recém-nascido desembarcarão por estas plagas para a temporada de verão ao lado de familiares, uma vez que programam o batizado do menino para o dia 4 de fevereiro.