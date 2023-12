A administradora de empresas, Ariane Heinen é a idealizadora de uma plataforma digital que apoia e encoraja mulheres a se aventurar pelo universo do empreendedorismo, trata-se da Saphyra For Women. Inspirada pelo brilho da pedra preciosa, a caxiense apresentou oficialmente a startup no último dia 14, no rooftop do W Tower. O encontro de conexões, ideias e oportunidades contou com bate-papo protagonizado pelo designer Jorge Bischoff, visionário sobre a moda feminina e padrinho do projeto de Ariane, que compartilhou detalhes de sucesso na carreira.