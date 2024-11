Reações na Câmara de Caxias: vereador Bressan vai com boné de Trump. O que foi dito sobre a eleição norte-americana

A eleição do republicano Donald Trump nos Estados Unidos repercutiu na sessão da Câmara de Caxias do Sul desta terça-feira. O assunto foi tema de manifestações de integrantes de partidos da aliança de direita em torno da candidatura de Maurício Scalco (PL). O vereador Adriano Bressan (PP) dirigiu-se do seu gabinete até o plenário com um boné de Trump (na foto acima). Foi Bressan também quem introduziu o assunto no espaço destinado a votos de congratulações ou de pesar. Foi seguido por Sandro Fantinel (PL). Já Lucas Caregnato (PT) tratou com ironia a celebração de integrantes da direita pela vitória de Trump. Ao final da sessão, Gladis Frizzo (PP), candidata a vice de Scalco, respondeu a Caregnato que e vitória de Donald Trump deve ser comemorada, sim, pela direita. Confira a seguir as manifestações dos vereadores.