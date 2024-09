"Talvez eu tenha usado palavras mais fortes", diz deputado caxiense Marcon, sobre vídeo que Justiça Eleitoral mandou remover das redes

O deputado federal caxiense Mauricio Marcon (Podemos) reconheceu de alguma forma, em vídeo na sua rede social nesta sexta-feira (20/9), que possa ter empregado “palavras fortes” em outro vídeo veiculado na rede social do candidato a prefeito Maurício Scalco (PL), em que ambos anunciavam a suspensão pela Justiça do edital de licitação do serviço funerário em Caxias do Sul.