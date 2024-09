"Enquanto eles brigam", aproveita candidato a prefeitura de Caxias do Sul Felipe Gremelmaier

Os candidatos a prefeito de Caxias do Sul Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL) continuam elevando o nível do acirramento entre os dois, o que foi turbinado pela remoção de vídeo com direito de resposta para Adiló na rede social de Scalco, em que o próprio Scalco e o deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) informavam sobre a decisão da Justiça de suspender o edital dos serviços funerários em Caxias do Sul. A temperatura está nas alturas. Adiló introduz sua resposta na rede social de Scalco dizendo que a veiculação ocorre “diante de absurdas inverdades espalhadas maldosamente pelo candidato”. Em postagem bem ao lado, sob título “Prefeito sem palavra”, Scalco reage para mostrar promessas de Adiló na campanha de 2020 que não foram realizadas.