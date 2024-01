O assunto eleições de Caxias do Sul esteve presente no 44º Rodeio de São José dos Ausentes, no encontro entre dois importantes protagonistas da sucessão caxiense, naturais daquele município: o presidente do MDB Caxias, Carlos Búrigo, e o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) – na foto acima. Ambos cultivam o tradicionalismo e são fãs de rodeos. Búrigo já foi prefeito de Ausentes.