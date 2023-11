O deputado federal e coordenador da bancada gaúcha na Câmara, Carlos Gomes (Republicanos), teve a nomeação confirmada nesta terça-feira para ser secretário de Habitação e Regularização Fundiária do Governo do Estado. A designação formaliza a participação do Republicanos no governo, onde já tinha cargos no segundo e terceiro escalões e votava com o Piratini na Assembleia.