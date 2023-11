Dentro de um ano, Caxias do Sul já saberá quem será o futuro prefeito. A definição pode se dar em primeiro turno, em 6 de outubro, ou no segundo turno, marcado para 27 de outubro. Há três nomes colocados para a sucessão: Adiló Didomenico (PSDB), como candidato do governo, pela reeleição; Maurício Scalco (ainda no Novo), por partidos da direita (Novo-PL-Progressistas-Podemos); e Denise Pessôa, nome preferencial do PT e da esquerda. O resto são indefinições. A perspectiva é de uma eleição com bem menos candidatos do que os 11 de 2020. O lançamento do nome do ex-prefeito e ex-governador José Ivo Sartori à prefeitura em encontro do MDB, sábado passado (28/10), embola e produz o efeito de protelar as demais definições partidárias.