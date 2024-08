Ministra reafirma importância da Ceitec para diminuir dependência da importação de chips

As ações para aumentar a autonomia do Brasil em diversas frentes tecnológicas foram o eixo da fala de Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação durante o programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasileira de Comunicações (EBC), na manhã desta quinta-feira (1º). Ela foi entrevistada por jornalistas de diversas partes do país, e eu participei representando a Rádio Gaúcha Serra.