Estado confirma recursos para execução de obras em dois trevos de acesso a Passo Fundo 

Trevo da RS-153, conhecido como Caravela, está no projeto. Google Street View / Reprodução

As obras de estruturação dos trevos da Caravela, na RS-153, e da Santa Marta, na RS-234, em Passo Fundo, no norte do Estado, devem contar com apoio financeiro do governo do Estado.

A parceria entre prefeitura e Estado foi definida durante reunião entre representantes dos dois poderes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), em Porto Alegre na quinta-feira (16).

Conforme o diretor do Daer, Luciano Faustino, o governo possui recursos para execução da obra:

— Essa obra é prioritária para o governo do Estado e, quando tivermos os projetos em mãos, a Secretaria da Fazenda irá autorizar a licitação, pois há recursos previstos no planejamento e no orçamento do governo para isso.

A expectativa é de que os projetos que antecedem a licitação, como os estudos das áreas, sejam entregues até o mês de maio. Até este período, deve ser assinado um convênio entre Estado e a prefeitura para viabilizar a obra. A licitação deve ser aberta no segundo semestre de 2025.

Os projetos devem incluir também a duplicação das rodovias e a construção de ruas paralelas nos acessos.