Acidente deixa dois mortos e duas crianças feridas na BR-386, em Carazinho

Duas pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas em um acidente na manhã desta quarta-feira (4) na BR-386, em Carazinho, no norte do Estado. Foi por volta 8h25min.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um HB20 com placas de Foz do Iguaçu, e um caminhão Volkswagen 17.210, emplacado em Carazinho, bateram lateralmente. O acidente foi no km 180, próximo ao entroncamento com a BR-285.

O motorista do veículo de 34 anos e sua esposa, 31, morreram no local. Duas crianças, uma menina de 8 anos e um menino de 3, filhos do casal, ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Carazinho.

Leia Mais MP desarticula esquema criminoso que teria desviado recursos públicos do Estado e do IPE Saúde em Passo Fundo

O estado de saúde das crianças é estável. À tarde o menino foi transferido ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, por precaução, visto que ele teve uma fratura na região da cabeça e a instituição possui UTI Pediátrica.

O motorista do caminhão, de 25 anos, não se feriu.