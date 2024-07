Moradores do bairro Donária, em Passo Fundo, já haviam solicitado ao poder público a instalação de quebra-molas na Rua Oscar Vieira, local onde ocorreu um acidente grave no último sábado (2). Uma colisão entre carro e moto deixou o motociclista com diversas fraturas e internado em estado grave no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).