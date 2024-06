Na Rua Oscar Vieira Notícia

Imagens mostram momento de colisão que deixou motociclista gravemente ferido em Passo Fundo

Acidente aconteceu por volta do meio-dia deste sábado (29). Homem foi socorrido com múltiplas fraturas. Ele segue em atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo

29/06/2024 - 19h23min