O caminhão que tombou na RS-324, em Pontão, começou a ser removido por volta das 11h30min desta sexta-feira (5). O veículo, que tem placas do Paraguai, tombou depois de passar por uma curva acentuada, no km 151, na quinta. Com a queda, parte da carga de óleo vegetal vazou e atingiu a vegetação nativa que fica às margens da rodovia.