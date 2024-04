O trecho da RS-153 entre Passo Fundo e Tio Hugo, uma das principais rotas entre o norte gaúcho e a Capital, terminou o primeiro trimestre de 2024 com uma redução de 50% no número de acidentes. Entre janeiro e março de 2023 foram 12 casos, enquanto os primeiros três meses de 2024 terminaram com seis, conforme dados do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).