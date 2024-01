As três pessoas que foram atropeladas na noite de sábado (13), em Erechim, no norte do RS, seguem hospitalizadas. Conforme atualização do Hospital Santa Terezinha, divulgada nesta segunda-feira (15), a adolescente, de 13 anos, está em estado grave. Já a mulher de 20 anos e a filha dela, de dois, têm quadro estável.