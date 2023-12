Um homem foi preso transportando um fuzil, dois revólveres e cerca de 300 munições na BR-285, em Caseiros, no norte do RS, na manhã desta quarta-feira (27). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito de 39 anos trafegava em um GM Ônix no sentido Passo Fundo a Lagoa Vermelha quando foi abordado no km 226.