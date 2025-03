Homem é morto a facadas em Três Passos

Um homem de 42 anos foi morto a facadas na manhã desta quarta-feira (19) em Três Passos , no noroeste do Estado. Ele foi identificado como Jair dos Santos.

O homicídio foi registrado na Rua Antônio Gonçalves de Oliveira, no bairro Dona Vanda, por volta das 9h. Conforme informações da Polícia Civil, a autora do crime foi identificada logo após o fato e presa em flagrante .

Ainda segundo a polícia, a mulher era amiga de Jair e ambos teriam passado a noite na casa da vítima bebendo com outras pessoas. De acordo com o delegado Marion Volino, responsável pelo caso, o homem foi atingido no peito por um golpe de faca e morreu no local.