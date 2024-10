Após o resultado das eleições municipais no domingo (6), o prefeito reeleito de Boa Vista do Cadeado, João Paulo Beltrão dos Santos, foi agredido durante um assalto na propriedade em que mora com a esposa e o filho. O fato aconteceu por volta das 22h45min, quando a família voltava da comemoração da vitória do partido. O chefe do Executivo, de 63 anos, era candidato único na cidade.