Uma relojoaria no centro de Trindade do Sul, na região norte do RS, foi alvo de assaltantes na tarde desta sexta-feira (16). De acordo com a Brigada Militar, dois ladrões entraram armados no estabelecimento por volta das 15h e anunciaram o assalto. Eles roubaram joias e outros objetos antes de fugirem do local em um veículo branco.