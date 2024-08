O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) determinou que agentes da Força Nacional (FN) permaneçam na Terra Indígena Rio dos Índios, em Vicente Dutra, município de 4,6 mil habitantes no norte do RS. A decisão, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (5), estende a presença do militares no local por mais 90 dias.