A Justiça de Erechim sentenciou dois homens à prisão pelo assassinato de um agricultor em Campinas do Sul, no norte do RS. O caso que aconteceu em outubro de 2022 teve o julgamento realizado no último dia 18 de julho. Ambos foram condenados por homicídio qualificado e também pela tentativa de assassinato da filha da vítima.