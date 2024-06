Em Seberi Notícia

Motorista argentino é preso transportando 231 quilos de maconha na BR-386

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram abordagem do veículo. Droga estava escondida no para-choque traseiro, assoalho, painel, atrás do banco traseiro e em outros compartimentos

24/06/2024 - 07h31min Atualizada em 24/06/2024 - 07h31min