Uma carreta que transportava cerca de 1,6 tonelada de tetracaína foi apreendida na manhã desta segunda-feira (15), no posto fiscal localizado na BR-153, em Marcelino Ramos, no norte do RS. A ação conjunta contou com apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar (BM) e Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).