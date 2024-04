Fechada desde o fim do ano letivo de 2021, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Burin se tornou motivo de medo e preocupação aos moradores do Povoado Coan, na zona rural de Erechim, no norte gaúcho. O matagal tomou conta e o espaço ficou aberto para assaltos, atos de vandalismo, uso de drogas e animais peçonhentos, como cobras e aranhas.