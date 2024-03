Policiais do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) participam de um treinamento para o manejo de animais silvestres nesta terça-feira (26), em Passo Fundo. A ação é coordenada pela Grupo de Estudos de Animais Silvestres (Geas) em parceria com o Primaves e ocorre no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (UPF).