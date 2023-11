Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado no fim da manhã desta terça-feira (28) em Erechim, no norte do Estado. O fato aconteceu em uma escola municipal. Conforme a Polícia Civil, um dos alunos, de 11 anos, desferiu o golpe na barriga do outro estudante após uma discussão no fim da aula, no pátio da escola. Ele teria levado a faca de casa.